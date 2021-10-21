ناشد توماس ماركل ابنته ميغان وصهره الأمير هاري السماح له برؤية حفيديه، داعيا إياهما في مقابلة مع قناة «اي تي في» إلى المصالحة مع اتهامهما بأنهما لا يهتمان إلا بالمال.



وقال توماس ماركل (77 عاما) في مقابلة مع برنامج «غود مورنينغ بريتان» من المكسيك: «علينا كلانا أن ننضج قليلا ونتكلم مع بعض ونتصالح من أجل مصلحة الأطفال ومن أجلنا».



وعن حفيديه آرتشي (سنتان) وليليبت (أربعة أشهر)، قال توماس ماركل المقيم في مدينة روزاريتو المكسيكية «لديهما عائلتان محبتان، وجدة والدهما هي ملكة إنجلترا... سيكبران وسيرغبان في معرفة المزيد» عن جديهما.



ابتعدت ميغان ماركل عن والدها قبل زواجها في مايو 2018، وهو حدث تغيب عنه توماس ماركل بسبب مشكلات صحية. وقد ظهر سابقا في صور مدفوعة لصيادي صور مشاهير، وهو ما لم يرق للزوجين.



ولم يلتق توماس ماركل يوما بالأمير هاري أو بحفيديه.

واتهم توماس ماركل الزوجين اللذين استقلا ماليا عن العائلة الملكية ووقعا عقودا بمبالغ طائلة للمشاركة في وثائقي أو في مدونات صوتية، بأنهما «لا يكترثان إلا للمال».