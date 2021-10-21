«في سن الـ 84، ما زلت أقود سيارتي الكورفيت، لأذهب للمستشفى»
الجنرال كولن باول، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، قبيل وفاته بكوفيد-19، متحدثا إلى الصحافي بوب وودوارد.
«إيلون ماسك سيصبح تريليونيراً»
إيلون ماسك مرشح لتصنيف تريليونير، بفضل شركته الجديدة سبيس أكس، وفقا لأدم جوناس، محلل البيانات بمورغان ستانلي.
«أنهيت آخر مشاهدي في سلسلة المرتزقة»
سيلفستر ستالون، الممثل الأميركي، يعلن خروجه من سلسلة أفلام المرتزقة، ويعهد بها إلى ممثل الأكشن جيسون ستاثام.
«32 مليون دولار لشراء نصيب يي في منزل الأسرة»
كيم كارديشيان، تسدد نقدا نصف قيمة المنزل الذي يحوي أطفالها، للمغني كانييه ويست الذي غير اسمه الى يي، وذلك لشراء نصيبه منه، ليصبح ملكا لها بالكامل بعد الطلاق