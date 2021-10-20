أسامة ابو السعود

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي ‬⁩ عـودة تقـارب المصلين أثنـاء إقامـة الصـلاة في المسـاجـد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلـة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2021/10/22 .

وأوضح عمادي في تصريح صحافي أن عودة الصفوف بين المصلين في المساجد والغاء التباعد لن يلغيا التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الصحية في المساجد حفاظاً على سلامة المصلين .

وهنأ عمادي جموع المصلين بعودة رص الصفوف وإلغاء التباعد في المساجد والسماح بعودة حلقات تحفيظ القرآن والدروس الدينية بشائر خير بقرب زوال هذا الوباء الذي نسأل الله أن يحمي البلاد والعباد من تبعاته .

وأكد عمادي أن هيئة الفتوى أكدت على أهمية أخذ التطعيم بناء على توصيات السلطات الصحية حماية للمصلين في المساجد وحتى تستمر الوزارة في أداء رسالتها من خلال المساجد وحفاظاً على المنظومة الصحية في البلاد وحتى لا تعود البلاد للوراء كما حصل في بعض الدول جراء التساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية ومن أهمها أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .