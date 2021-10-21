تستعد المطربة الأردنية مكادي نحاس لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الأردن، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت 6 نوفمبر المقبل.

وتعود مكادي لخطف قلوب جمهورها الأردني بسهرة غنائية مميزة على مسرح الشمس بالعاصمة عمان، تحتفل خلالها بإطلاق أجدد أغنياتها "أنا وياك"، المقرر ظهورها في ميني ألبوم يتضمن الأغنية بتوزعين مختلفين وقطعتين موسيقيتين أيضا من تلحين وتوزيع يزن الهجري.

وتأتي هذه الإطلالة المنتظرة بعد أصداء النجاح الجماهيري الذي حققته مكادي نهاية سبتمبر الماضي إبان مشاركتها في فعاليات مهرجان جرش الموسيقي للثقافة والفنون.

وتروي مكادي عطش محبيها عبر توليفة من أشهر أغنياتها، مثل "هيا على هيا" و "ياعمة" و"ما أشقاه"، مع تقديمها العرض الأول لأجدد أغنياتها "أنا وياك"، التي ظهرت للنور بشكل فيديو كليب، وتعاونت خلال الأغنية مع الموسيقي السوري يزن الهجري.

وتمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال" غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات.