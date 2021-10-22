

تمكن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية من رفع شباك صيد مهملة جنوب جون الكويت زنتها ستة أطنان كانت تشكل خطورة على القوارب والسفن وتتسبب في عرقلة حركة الموانئ ودمار البيئة البحرية وتلوثها.



وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ «كونا» أمس إن الفريق سحب هذه الشباك المكونة من 20 شبكا خلال خمسة أيام حيث كانت موجودة في الممرات الملاحية وتسبب خطورة على القوارب والسفن بسبب تجمعها بكثافة عالية، كما أنها ملقاة في جون الكويت الذي يعد موطنا للأسماك وموقعا حيويا بيئيا.



وأضاف الفاضل انه تم إنجاز هذه العملية بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى إعداد قوارب خاصة بفريق الغوص للتمكن من رفع هذه الشباك الثقيلة نظرا لاحتوائها على العديد من الأسماك والكائنات البحرية النافقة. وأوضح أن بعض هذه الشباك تقع في أماكن عميقة نسبيا (13 مترا) وبعضها في أماكن ضحلة بعمق مترين، مبينا أن الفريق يعتمد على حركة المد والجزر لانتشال هذه الشباك مع مراعاة الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر. وأعرب عن شكره للجهات المساندة والداعمة لهذا المجهود الكبير، وأبرزها مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة وبورصة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملة العالمية البيئية (بحار نظيفة) بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا.