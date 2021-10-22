

الأسياف صيدها يحتاج الى خبرة كبيرة وهي من أصعب طرق الصيد لأن فيها فنا وتكتيكا معينا ولها حسبة في الشهر العربي وأهمها التنوع بالييم.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم حداق الأسياف سالم المنصور الذي حدثنا عن بدايات انطلاقته الى عالم الصيد وأهم أساسيات صيد الأسياف، وما المطلوب للفوز بسبيطي السيف، ولماذا يعتبر صيد الأسياف الأصعب، وما الييم المفضل لسمكة السيف، كما اطلعنا المنصور على مكان تواجد الشعم وأفضل أماكن الصيد حاليا وما السمكة الحاضرة فيها، وأكثر الأشياء التي تضايق أهل البحر والحداقة والنصائح التي قدمها لإخوانه حداقة السيف، فإلي التفاصيل:



بدأت الصيد وتولعت بالخيط وأنا بعمر 12 عاما مع صديقي وكنا نروح الى الأسياف القريبة التي بجانب منزلنا في منطقة الرميثية وحاليا مكانه شاطئ ريجنسي والبدع، وتعلمي لمسكة الخيط كان عن طريق الاعتماد على النفس وبنفس الوقت كنت أشوف الحداقة شنو يسوون وأصنع نفسهم وأيضا أسأل بعضهم عن أمور الصيد حتى عرفت طريقة الموادع والترديع وكيفية وضع الييم ومعرفة مواسم الأسماك وأشياء اخرى كثيرة ومع مرور الوقت كبرت وكبرت هواية الحداق معي حتى وصلت الى ما أنا فيه حاليا وما زلت أتعلم من البحر لأنه كل يوم هناك معلومة جديدة.



صيد الأسياف



ويضيف: صيد الأسياف يعتبر صعب لأنه في أوقات معينة يكون فيها الصيد غير متوافر وحق اللي يعرف الأوقات والأسياف المناسبة ممكن يكون سهل عليه الصيد، ومن أساسيات صيد الأسياف الوقت المناسب يعني على حسب وقت المد والجزر وعلى حسب اذا كان حمل او فساد ولازم يكون معاك كذا نوع من الييم وغلط انك تعتمد على نوع واحد لانه كل وقت وله ييم معين، ومن أنواع الييم الأساسية التي ما أستغني عنها طوال السنة الربيان والخبز الإيراني ويفضل الصيد بالسنارة على الأسياف عشان موضوع وشيرة الخيط بالصخور وتسهل تعاملك في صيدتك للسمچة.



سبيطي السيف يبي هدوء



ويتابع: للفوز بسبيطي السيف أول شي لازم تشوف لك سيفه هادئة ما فيها ازعاج وطبعا على حسب التوقيت والتواريخ القمرية بالشهر الهجري.



ولا يوجد شي مستحيل على اخواني الحداقة وأنا عن تجربة اذا كان حداقك الفجر وتبي سبيطي ييمتك تكون خثاق، وإذا كان حداقك الظهر او العصر ييمتك خبز ايراني او عجين واذا كان حداقك ليل ييمتك زوري او ميد او بياح او مصران دجاج، وبالنسبة للأوقات التي يكثر فيها صيد السبيطي يكون في شهر أكتوبر الى غاية شهر يناير، وطبعا السبيطي موجود على مدار السنة لكن لازم تحسب له بالتواريخ القمرية، وافضل خيط لصيد السبيطي حجم 60 وميدار 04.



أماكن صيد الأسياف



ويقول: السمچة بالكويت ترعى بطريقة شبه دائرية وتقريبا كل الأسياف يتواجد فيها صيد ولكن بمواسم وأوقات معينة ومن اكثر الأماكن التي يتواجد فيها صيد هي ابراج الكويت وشاطئ الشويخ والمركز العلمي وشاطئ أنجفة وصوب سوق السمك في منطقة الفحيحيل، وافضل الأماكن للصيد في هذه الفترة هي المناطق الشمالية مثل سوق شرق والابراج وشاطئ الشويخ.



الشعم مكانه سوق شرق



ويضيف: الشعم «ونعم» هذا اسمه المعروف عند اكثر الحداقة ولصيده بالوقت الحالي عليك بييم الربيان وأفضل مكان لتواجده يكون عند سوق شرق وبكثرة، والصيد على السيف يفضل انك تستخدم السنارة لأنها تسهل عليك الحذف لمسافات بعيدة وبنفس الوقت تكون نسبة شيرة الخيط مقارنة في البكرة العادي افضل بكثير.



ختامية



واختتم المنصور قائلا: اكثر الأشياء التي تضايق في البحر هي المخلفات التي يتركها او التي يرميها بعض الناس من العلب والأكياس الفارغة وهذا الشي قاعد يلوث البيئة البحرية ويدمرها، وطبعا التلوث الحاصل للبحر اصبح شيئا لا يطاق فحرام اللي قاعد يصير لبحرنا.. ارحموه!



ونصيحة أقولها لكل حداق لا تيأس ولا تقول ما في سمچة ترى البحر متروس بس يقولك المثل اذا عرف السبب بطل العجب فأنت اسأل وتعلم واكتسب معلومات زيادة عشان تعرف خطأك وتصلحه وبالأول وبالأخير الأرزاق بيد رب العالمين ولكن خذ بالأسباب وربي يحفظ الجميع وفالكم الاقرع «السبيطي».