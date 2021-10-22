سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي عائدا هامشيا في الربع الثالث من العام الحالي، مع تراجع أداء الأسهم، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة أمس، حقق الصندوق الذي يدير أصولا بقيمة 1.4 تريليون دولار عائدا 0.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل أرباحه عند 31 مليار كرونة نرويجية (3.7 مليارات دولار).



وسجلت محفظة الأسهم خسائر 0.1%، فيما بلغ عائد أدوات الدخل الثابت مستوى 0.1%، بينما حققت محفظة الأصول العقارية غير المدرجة عائدا 3.6%.



وأوضح البيان أن 71.5% من استثمارات الصندوق كانت لصالح الأسهم، فيما استحوذ الدخل الثابت على 25.9% من الاستثمارات، والأصول العقارية غير المدرجة على 2.5%.



وشدد نائب المدير التنفيذي للصندوق «تروند جراندي» على أن زخم سوق الأسهم استمر حتى أغسطس، لكنه تراجع طفيفا في النصف الثاني من الربع الثالث.