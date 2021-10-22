انطلقت فعاليات «موسم الرياض 2021» مساء أمس الاول بمسيرة استعراضية تضم اكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية وأكثر من 2500 طائرة مسيرة، بالإضافة الى عروض مخصصة لفن السامري وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 750 ألف شخص.



وترافق مع انطلاق فعاليات الموسم هذا العام الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه السعودية بشعار «تخيل اكثر» حفل غنائي للفنان العالمي بيتبول. كما شهدت سماء العاصمة السعودية الرياض عرضا ضخما للألعاب النارية في ستة مواقع.



وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ في كلمة مقتضبة بالافتتاح: ان الموسم الأول كان شعارنا «تخيل» والموسم الثاني شعارنا «تخيل اكثر» ولدينا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي ليرتفع عنده حد الطموح ويحقق الاحلام.



وينتظر زوار «موسم الرياض 2021» خلال مدة الموسم الذي يستمر ستة اشهر ما يقارب 7500 فعالية متنوعة موسيقية وفنية ورياضية وسياحية موزعة على 14 منطقة. وتضم مناطق الموسم الأخرى فعاليات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والألعاب الالكترونية والرياضية وهي منطقة كومباتفيلد وونتر وندرلاند وواجهة الرياض والمربع ورياض سفاري والعاذرية وأوايسس الرياض وذا جروفز ونبض الرياض وقرية زمان وشجرة السلام وخلوها.