عبدالحميد الخطيب



«أنا لا أحقد على أحد، أو عدو لأحد، ولكنني رجل أحب الكويت وأحب كل من يحبها، واكره كل من يعمل ضدها أو يحاول هدمها والاساءة اليها، هذا مبدأي وهدفي وغايتي في حياتي كلها» بهذه الكلمات التي خرجت من القلب أكد الفنان القدير سعد الفرج ان رسالته هي وطنه الكويت ورفعته، لذلك يحرص خلال أعماله المسرحية على مناقشة قضايا مجتمعية هدفها نهضة الوطن.



وشدد الفرج على انه لا توجد أزمة كتاب للنصوص المسرحية السياسية، وأوضح: الأزمة كانت أزمة رقابة، ومن الجميل أن قام وزير الاعلام بإلغائها، حيث أصبحت الرقابة فقط على العرض المشاهد وهذا هو المطلوب، مستدركا: في بداية التسعينيات قدمت في قطر مسرحية «عنبر و11 سبتمبر» ولم يمر نصها على أي رقابة، من الكاتب الى خشبة المسرح، ومنذ هذا الوقت صار المسرح «جمهورية مستقلة»، لافتا الى انه يؤيد وضع غرامات على المخالفين في أعمالهم المسرحية حتى تنضبط الأمور.



في السياق نفسه، قال الفنان القدير سعد الفرج، في لقاء مع برنامج «المسرح»: شاركت مجموعة من الشباب في تجربة مسرحية عرضت في دار الأوبرا الكويتية، وكانت بذرة لعودة المسرح السياسي، وهذه التجربة من الممكن أن تتطور لان فيها مساحة من الحرية، وأردف: المسرح بالنسبة لي هو الحياة، أستمد منه نشاطي «واحس اني شاب»، واشتاق اليه حتى لو قدمت بعض التنازلات.



جدير بالذكر أن الفنان القدير سعد الفرج انتهى خلال الفترة القليلة الماضية من تصوير مسلسل «بتوقيت مكة» والذي يجمعه بالفنانة القديرة حياة الفهد، بعد آخر عمل جمعهما وهو مسلسل «سوق المقاصيص» الذي عرض في رمضان عام 2000 وكان من إنتاج تلفزيون الكويت، والعمل الجديد من إخراج مناف عبدال، وسيناريو وحوار الكاتب عبدالمحسن الروضان، ويشارك فيه عدد من الممثلين، إشراف عام محمد حسين، وإنتاج شركة «ابيز برودكشنز» للإنتاج الفني.