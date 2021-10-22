كبار السوق استهدفوا أسهم 75 شركة بـ 300 عملية44.5 مليون دينار تعاملات «التأمينات».. غلب عليها الشراء

شريف حمدي



سيطر التوجه الشرائي على تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت بشكل لافت بنهاية تعاملات الـ 9 أشهر الأولى من 2021، تماشيا مع النشاط الصعودي اللافت لمجمل أداء البورصة خلال تلك الفترة، خاصة القيمة السوقية التي حققت مكاسب بلغت 8 مليارات دينار، فضلا عن ارتفاع مؤشرات السوق بنسب تزيد على 23%، ليحل سوق الأسهم الكويتي كثالث أفضل أداء بين أسواق المال الخليجية منذ بداية العام.



وتبين من إحصاء أعدته «الأنباء» عن تعاملات الكبار في الـ 9 أشهر الأولى من 2021، ان قيمة التعاملات ارتفعت بنسبة 178% ببلوغها 231 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 83.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2020، كما تبين من الإحصاء الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك ما يلي:



٭ جرت تعاملات كبار الملاك على أسهم 75 شركة من خلال 300 عملية متنوعة.



٭ عزز كبار الملاك حصصهم من خلال 117 عملية شراء تمت على أسهم 45 شركة، بقيمة 138 مليون دينار تشكل 60% من الإجمالي.



٭ تقلصت حصص الكبار بالسوق من خلال 76 عملية بيع تمت على أسهم 30 شركة بقيمة 93 مليون دينار تشكل 40% من الإجمالي.



٭ تمثل عمليات مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 19% من الإجمالي، إذ بلغت قيمة هذه العمليات 44.5 مليون دينار غلب عليها الشراء بشكل لافت، حيث نفذت المؤسسة 17 عملية منها 13 عملية شراء، مقابل عمليتي بيع، وعملية واحدة تخارج، ومثلها تغيير في الملكية، وكانت ابرز العمليات بيع نسبة 0.76% من أسهم شركة أجيليتي بقيمة 15.6 مليون دينار هي الأعلى من حيث القيمة منذ بداية العام، وبذلك تقلصت حصة المؤسسة في الشركة اللوجستية إلى 18.6% وهي ملكية غير مباشرة.



٭ ثاني أكبر العمليات من حيث القيمة بلغت قيمتها 14.1 مليون دينار وهي عملية شرائية نفذتها مجموعة شركة مد البحر القابضة على أسهم شركة أرزان بزيادة نسبة الملكية من 13.1% إلى 31.6% كأكبر ملاك الشركة.



رفع الملكيات



شهدت فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي عمليات دخول على 29 شركة تمت من خلال 39 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ومن أهم هذه العمليات دخول شركة أسمنت بورتلاند على شركة لاند العقارية، لتظهر كأكبر الملاك بنسبة 20%، كما تم دخول شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على شركة التقدم التكنولوجي لتصبح أيضا أكبر الملاك بنسبة 29.5%.



تقليص النسب



كما شهدت الفترة المذكورة أعلاه، عمليات تخارج من 33 شركة تمت من خلال 61 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج مجموعة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من شركة هيومن سوفت، وبذلك لم تعد تظهر الامتياز ضمن قائمة كبار ملاك الشركة، كما قلصت الهيئة العامة لشؤون القصر نسبة ملكيتها في شركة الوطنية العقارية ولم تعد تظهر ضمن قائمة أكبر ملاكها.