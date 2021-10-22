أعدمت الحكومة السورية 24 شخصا بدعوى تورطهم بإشعال حرائق اجتاحت مناطق عدة في البلاد نهاية الصيف الماضي وقضت على مساحات حراجية واسعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



وأعلنت وزارة العدل السورية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه تم يوم أمس الأول «تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة». وقالت إن تنفيذ حكم الإعدام تم بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم. كما تضمن الحكم معاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا «إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب». وكذلك الحكم على أربعة بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية. وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقا، طال 280 قرية وبلدة. وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، بحسب الوزارة.