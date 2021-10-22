بيروت - أحمد منصور



أكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أن «مطار بيروت الدولي هو بوابة لبنان إلى الخارج ومن خلاله نعطي الصورة الحضارية للبلد والتي نريد من الجميع التعاون لإظهارها». ولفت في تصريح خلال جولة تفقدية للمطار، أمس، إلى «أننا نحن معنيون بسلامة وأمن وأمان الدول الصديقة والشقيقة ولاسيما الدول العربية، ونحن مسؤولون أمام ضمائرنا للعمل على منع دخول الممنوعات والأسلحة إليها عبر كل المعابر الحدودية، ومسؤوليتنا أمام ضميرنا وحماية لسمعة لبنان، ليس فقط بالمطار بل بكل المعابر الحدودية، فهذه المعابر هي سمعتنا ووجه لبنان ونحن معنيون بالأمن المجتمعي لكل الدول وخصوصا العربية».



وشدد مولوي على «ضبط كل المعابر لمنع أي أذى ممكن أن يصدر من لبنان»، قائلا: «أتمنى من الدول العربية أن تنظر بعين المصلحة للجهد الذي سنضاعفه أكثر وأكثر خصوصا أن هذه الدول كانت داعمة للبنان، كما نطلب منها الحرص على مصالح اللبنانيين في الاغتراب، وأنا خصوصا سأتولى المراقبة بشكل يومي».