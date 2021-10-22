محمد الجلاهمة



لم يكد مواطن يغادر أسوار السجن المركزي بعد قضاء عقوبته حتى قادته المخدرات إلى مصير من يخالف القانون بعدما سار «عكس السير».



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فقد تمكن رجال الأمن من ضبط ثلاثيني «مثير للريبة» بعدما رصدوا سير مركبته في اتجاه معاكس لسير الطريق في منطقة كيفان، بينما كانت خلفه مركبة تقودها فتاة أسفر التفتيش عن اكتشاف كوكتيل من المخدرات والأموال النقدية التي يشتبه في كون بعضها مزورا.



وقد بدأت أحداث القضية، وفق المصدر، في الرابعة فجر أمس عندما رصدت إحدى الدوريات الأمنية أثناء تجولها في منطقة كيفان لمتابعة حفظ الأمن مركبتين تعرقلان حركة السير بسبب سيرهما في الاتجاه المعاكس، فقام رجال الأمن بإيقافهما ليتبين أن قائد المركبة الأولى مواطن ثلاثيني تبدو عليه علامات الشك والريبة، كما كان يتلفظ بكلمات جزء منها غير مفهوم والجزء الآخر منه مثير للدهشة والاستغراب.



وتابع المصدر: ولدى سؤال الأمنيين له عن مخالفته لعرقلة حركة السير قال: «أنا توني طالع من المركزي ومابي مشاكل وهذه كل إللي عندي»، بينما أشار بيده إلى المقعد المجاور لسائق المركبة الأمامي، مضيفا: طلب رجال الأمن من المخالف النزول من المركبة وتم تفتيشه احترازيا وطلب منه إخلاء جيبه للركوب إلى الدورية فأخرج منه مواد يشتبه بأنها مخدرة، ليتم نقله والفتاة إلى المخفر.



وأوضح: تم تفتيش مركبة الفتاة احترازيا أمام المخفر وكانت المفاجأة أنه تم ضبط 37 كيسا شفافا توجد فيها مادة بيضاء و3 أكياس شفافة توجد فيها مادة عشبية، وكيس صغير به مادة عشبية و4 أكياس توجد بها مادة داكنة يشتبه فيها جميعا بأنها مواد مخدرة، كما عثر على سيجارة ملفوفة لم تستخدم و6 حبات بيضاء اللون و2 حبة صفراء اللون و2 حبة وردية اللون يشتبه في أنها مؤثرات عقلية.



وتابع المصدر: كما عثر أيضا في مركبتها على أدوات للتعاطي و2 ميزان حساس ومبلغ مالي من ضمنه 10 دنانير كويتية يشتبه بأنها مزورة، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.