مبارك التنيب



بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بتنفيذ الحملات الأمنية على الشواطئ للحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لأي مظاهر سلبية وإزالة المخالفات، قامت مديرية امن الأحمدي، بإشراف مدير الأمن اللواء ركن صالح مطر وبالتنسيق مع بلدية الأحمدي، بحملة أمنية تفقدية على شواطئ الفنطاس وابو حليفة، والشريط الساحلي لمنع أي تجاوزات على الشواطئ، حيث تمت ازالة عدد من الجلسات الأرضية تم وضعها بقصد التأجير، كما تم ضبط مقيم آسيوي يقوم بتأجيرها وقامت البلدية بتنظيف الشاطئ.



وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على الشواطئ والشريط الساحلي للبلاد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والفورية تجاه المخالفين، مهيبة بالاخوة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع رجال الأمن وعدم التعامل مع هؤلاء الذين يستغلون الشواطئ بمخالفة القانون والإبلاغ عن أي مظاهر تسيء الى المظهر الحضاري للبلاد.