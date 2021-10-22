الدوحة - فريد عبدالباقيباشر منتخبنا الوطني تدريباته في قطر استعدادا للمشاركة بتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة العالم للكريكيت في أستراليا 2022، حيث يلعب «الأزرق» في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 29 الجاري بجانب منتخبات قطر والسعودية والبحرين والمالديف. وستقام المنافسات بالمدينة الآسيوية في الدوحة.من جانبه، أعرب مدير منتخب الكويت للكريكيت ورئيس الوفد محمود عبدالله، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في بلده الثاني قطر لخوض التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم للكريكيت في أستراليا 2022.وقال: نتمنى أن تكون الدورة ناجحة ونحن هدفنا الفوز في جميع المباريات التي سنخوضها أمام قطر والبحرين والسعودية والمالديف.وعن تجهيزات «الأزرق» لخوض التصفيات، قال مدير المنتخب: خضنا معسكرا تدريبيا في الكويت، حيث لم نستطع إقامة معسكرات خارجية، وبدأنا التحضيرات بتواجد 50 لاعبا، وتمت تصفيتهم إلى 18 لاعبا، منهم 14 أساسيا و4 عناصر على قائمة الاحتياط في حال حصول أي مستجدات أو إصابات.من جهته، قال قائد «أزرق» الكريكيت محمد أسلم: جميع اللاعبين جاهزون للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا، وسنحاول تقديم مستويات مميزة للوصول للمونديال.