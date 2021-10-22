

عبدالعزيز جاسم



لم يتغير مركز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث واصل الأزرق احتلال المركز الـ 142 عالميا وذلك لعدم خوضه أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» بالشهر الجاري، كما لم تتقدم المنتخبات التي خلفه في التصنيف.



كما يحتل الأزرق المركز الـ 25 آسيويا والـ 19 عربيا، وهناك فرصة لرفع تصنيفه عندما يواجه منتخبي التشيك وليتوانيا في مواجهتين وديتين نوفمبر المقبل في حال تحقيق نتيجة إيجابية كونهما يسبقانه بالتصنيف.



إلى ذلك، يغادر في الخامسة من مساء الغد السبت وفد منتخبنا الوطني الأولمبي إلى أوزبكستان، وذلك للمشاركة في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات البطولة القارية تحت 23 عاما، حيث تضم مجموعة الأزرق الرابعة منتخبات بنغلاديش والسعودية وأوزبكستان وسيواجهها تواليا أيام 27 و30 الشهر الجاري و2 نوفمبر المقبل.



إلى ذلك، سيخوض الأزرق الأولمبي تدريبا وحيدا في الـ 6 من مساء اليوم على ملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس.