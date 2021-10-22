هادي العنزي



أحــرزت اللاعـبـــة الإماراتية هند الحمادي المركز الأول لفئة السيدات في بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ، وفازت البحرينية نورا السلطان بالمركز الثاني، فيما ذهبت الميدالية البرونزية والمركز الثالث إلى اللاعبة الكويتية روان الباتل.



وتختتم غدا منافسات الرجال (كلاس ايه) في بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ، والتي ينظمها مركز نادي البولينغ الكويتي بالسالمية، بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي.



وسيقوم رئيس الاتحاد الدولي والآسيوي والكويتي للبولينغ الشيخ طلال المحمد، وبحضور عدد من ضيوف الكويت، بتتويج الابطال الذين تنافسوا على مدار أسبوعين في مسابقة جمعت الأسرة الخليجية في الحفل الختامي، وقد جاءت البطولة خير استعداد لبطولة العالم التي تستضيفها مدينة دبي بالامارات منتصف نوفمبر المقبل.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خالد حبيب ان البطولة نجحت في استقطاب أبطال الخليج، استعدادا لمنافسات الحدث العالمي المقبل في الامارات، مضيفا ان البطولة أخرجت نخبة من اللاعبين الخليجيين الواعدين، وحققت مبتغاها من ناحية اكتساب الخبرة وتبادل الاحتكاك، وكانت فرصة جيدة للاعبين الكويتيين في التنافس مع نظرائهم الخليجيين، في مختلف المراحل السنية.



وذكر خالد حبيب أن مستوى منافسات السيدات شهد اثارة كبيرة وندية عالية في اليومين الأخيرين، متوقعا الأمر ذاته في منافسات الرجال، بوجود نخبة من ابطال الكويت والخليج، مشيدا بالدعم الذي تلقاه «البولينغ» في الكويت والخليج، من قبل الشيخ طلال المحمد.