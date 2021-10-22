يستضيف مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش في منطقة جنوب السرة بطولة الخليج للاسكواش والتي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 30 الجاري، وتشهد البطولة المنافسة في 4 فئات هي العمومي وتحت 19 و17 و15 سنة بمشاركة منتخبات الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان.



وأكد رئيس اللجنة التنظيمية ومدير البطولة وليد الصميعي ان وفود المنتخبات المشاركة ستبدأ بالوصول اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة الفنية سيعقد مساء غد في فندق إقامة الوفود على ان تنطلق البطولة بمسابقات الفردي لفئتي تحت 19 و15 سنة، فيما تنطلق مسابقتا العمومي وتحت 17 سنة الأربعاء المقبل، على ان تختتم البطولة السبت الموافق 30 الجاري، مضيفا ان اللجنة التنظيمية ستجتمع على هامش البطولة الثلاثاء المقبل.



وسيمثل الدول يوسف المالكي (قطر) وخالد السعد (السعودية) وإسماعيل الكندري (عمان) وسوسن حاجي (البحرين)، كما سيتم طرح عدة مواضيع في جدول الأعمال تهم اللعبة وتهدف إلى تطويرها ووضع أجندات المسابقات في المستقبل.



من جانب آخر، وصل امس الأول منتخب الكويت للعمومي قادما من معسكره في القاهرة والذي امتد الى 12 يوما أجريت خلاله تصفيات لاختيار 4 لاعبين من أصل 10 للمشاركة في البطولة.



وتعتبر منتخبات الكويت بجميع فئاتها الأبرز للمنافسة على الألقاب في الفرق وسيحدد الجهاز الفني اللاعبين المشاركين في البطولة بالفئات السنية غدا السبت على أن يشارك 4 لاعبين بكل فئة.