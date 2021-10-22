حقق مان يونايتد الإنجليزي «ريمونتادا» ثمينة أمام أتالانتا الإيطالي بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، التي شهدت عودة الروح إلى برشلونة الإسباني بفوز أول هزيل ولكنه مهم على حساب دينامو كييف الأوكراني 1-0.



وفي مباريات أخرى، حقق كل من يوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنجليزي فوزين على زينيت الروسي 1-0 ومالمو السويدي 4-0 تواليا، فيما دك بايرن ميونيخ الألماني شباك مضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة.



ويدين «الشياطين الحمر» بفوزهم المهم إلى أهداف الثلاثي ماركوس راشفورد (53)، هاري ماغواير (75)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدف الفوز (81)، فيما أحرز الكرواتي ماريو باساليتش (15) والتركي ميريح دميرال (29) هدفي أتالانتا.



وبالتالي، تصدر «اليونايتد» مجموعته مع ست نقاط من ثلاث مباريات، وخلفه أتالانتا مع أربع نقاط بفارق هدف وحيد عن فياريال الإسباني الذي حقق فوزه الأول في المسابقة على حساب يونغ بويز السويسري 4-1.



وقال مدرب مان يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير لقناة «بي تي» الرياضية «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن تعرضنا لفرصتين ودخل هدفان مرمانا».



وأضاف «اللاعبون لم يتوقفوا عن الإيمان، لقد حاولوا دائما كل شيء»، مثنيا على رونالدو بقوله «إنه جيد جدا أمام المرمى وإذا أراد أي شخص أن ينتقده بسبب عمله أو سلوكه، فدعه يشاهد هذه المباراة، كما لو كان يجري في كل مكان».



صحوة برشلونة



وأحيا برشلونة آماله بالتأهل من دور المجموعات بعدما حقق فوزه الأول وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني 1-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



ويدين النادي الكاتالوني بالنقاط الثلاث إلى الحرس القديم مدافعه جيرار بيكيه الذي سجل هدف الفوز اليتيم في الدقيقة 36.



وبات بيكيه في سن الـ 34 عاما و260 يوما أكبر هداف لبرشلونة في المسابقة القارية، كما عادل رقم البرازيلي روبرتو كارلوس كأكثر المدافعين غزارة للأهداف قاريا مع 16 هدفا.



وعزز برشلونة آماله في حجز بطاقة التأهل إلى الدوري التالي بتخليه عن قاع الترتيب لدينامو كييف بالذات، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط متأخرا بفارق نقطة عن بنفيكا الذي سقط برباعية نظيفة أمام ضيفه بايرن متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تابع بايرن العلامة الكاملة برباعية سجلها في الشوط الثاني، وتناوب عليها لوروا سانيه هدفين (70 و85)، والبديل البرازيلي إيفرتون سيبولينا خطأ في مرمى فريقه (80) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (82)، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.



وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزا في الوقت القاتل على مضيفه زينيت سان بطرسبرع الروسي بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي شهدت استعراضا لتشلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي برباعية نظيفة.



وسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليرفع «اليوفي» رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة، فيما تجمد رصيد زينيت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



أما تشلسي، الذي أسداه يوفنتوس خدمة كبيرة، فعوض خسارته أمام الفريق الإيطالي في الجولة السابقة، باكتساح ضيفه السويدي على ملعب ستامفورد بريدج 4-0.



وسجل رباعية «البلوز» كل من الدنماركي أندرياس كريستينسن (9) والإيطالي جورجينيو (21 و57 من ركلتي جزاء) والألماني كاي هافيرتس (48).



ورفع تشلسي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما بات مالمو متذيلا من دون نقاط.



وفي مباريات أخرى، عزز سالزبورغ النمساوي صدارته للمجموعة السابعة بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ الألماني 3-1 وشارف على التأهل للدور التالي.



ورفع سالزبورغ رصيده في الصدارة إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، متقدما بفارق 4 نقاط عن وصيفه إشبيلية الإسباني الذي سقط في فخ تقاسم النقاط للمرة الثالثة تواليا وذلك بعد تعادله السلبي أمام ليل الفرنسي، في حين صعد الأخير للمركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن فولفسبورغ الذي تراجع للمركز الاخير.















توخيل بعد إصابة لوكاكو وفيرنر: علينا إيجاد حلول















دعا المدير الفني لتشلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، لاعبيه إلى تحمل المسؤولية في أعقاب إصابة البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر.



وتعرض لوكاكو للإصابة في الكاحل، فيما عاني فيرنر من إصابة في أربطة الساق خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها «البلوز» على مالمو السويدي 4-0 في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا. وقال توخيل لشبكة «بي تي سبورت»: «روميلو عانى من التواء في الكاحل، فيما تعرض تيمو لإصابة في الأربطة، لذا سيغيبان لعدة أيام».















«كورونا» يباغت ناغلسمان















أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن إصابة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح المضاد، بعد يوم من غيابه عن مباراة الفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. وأوضح بطل ألمانيا في المواسم التسعة الماضية على «تويتر» أنه «أثبت اصابة ناغلسمان بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح بالكامل. سيعود إلى ميونيخ بشكل منفصل عن الفريق على متن طائرة طبية».