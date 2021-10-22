مطار الكويت يستعد لتشغيل 52 شركة طيران بإجمالي 30 ألف راكب يومياً

«الكويتية» تشغل رحلات إلى أذربيجان والإسكندرية والكشف عن القائمة قريباً

أحمد مغربي



قالت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني لـ «الأنباء» ان شركات الطيران المحلية والأجنبية ستتقدم بطلبات تشغيل الرحلات انطلاقا من مطار الكويت الدولي سواء لزيادة الرحلات على بعض الوجهات الحالية أو التشغيل الجديد للوجهات التي لم يتم التشغيل عليها وتوقفت خلال العامين الماضيين تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.



وذكرت ان اعداد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت ستصل إلى 50 أو 52 شركة بإجمالي اعداد ركاب يومي يتراوح ما بين 25 و 30 ألف راكب.



على الصعيد ذاته، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلتين أسبوعيا الى مدينة باكو في أذربيجان يومي الاحد والخميس وذلك اعتبارا من 18 نوفمبر المقبل.



وأشارت الى أن «الكويتية» تنوي زيادة عدد الرحلات الى وجهة مصر والهند، حيث من المقرر تشغيل رحلات يوميا الى وجهة الإسكندرية فضلا عن إضافة مدن جديدة في الهند.



وحول تشغيل رحلات الى روما وميلان، قالت المصادر ان السلطات في إيطاليا لم توافق على تشغيل رحلات من الكويت الى العاصمة الإيطالية حتى الآن، فيما سيتم تشغيل رحلات منتظمة الى فيينا.



من جهة ثانية، قالت المصادر ان «الكويتية» ستقوم بإعداد جدول تشغيل لكل الوجهات القديمة التي كانت تعمل عليها قبل تفشي كورونا، شريطة ان تكون هذه الدول مسموح الدخول اليها وليس بها اغلاق جزئي للمطارات او تحديد لاعداد القادمين والمغادرين مثل وجهة الفلبين التي لاتزال تلتزم بكوتا محددة للطيران الكويتي بواقع 51 راكبا مغادرا و45 راكبا قادما في اليوم.



في هذه الاثناء، أعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان استعداد الإدارة بكل قطاعاتها التشغيلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من بعد غد الأحد كما كان قبل جائحة «كورونا».



وقال الفوزان لـ «كونا» أمس الخميس إن مطار الكويت الدولي سيشهد تدريجيا تشغيل رحلات تجارية منتظمة لكل شركات الطيران خلال الفترة المقبلة وفقا لمتطلبات واحتياجات المسافرين مع ربط مطار الكويت بأكبر شبكة مطارات عالمية.



وأضاف أن «الطيران المدني» نجحت خلال فترة جائحة كورونا في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة، داعيا الجميع سواء شركات الطيران أو المسافرين إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بدخول الكويت.



وأعرب الفوزان عن الشكر والامتنان لجميع العاملين في مطار الكويت الدولي على جهودهم وتفانيهم وتعاونهم خلال الفترتين السابقة والقادمة، داعيا الله أن يوفق الجميع لخدمة الكويت.



وكان مجلس الوزراء كلف يوم أول من أمس الإدارة العامة للطيران المدني تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من بعد غد الأحد.