محمد راتب



قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالمرحلة الثانية من حملة تنظيف مشروع الشهداء، بحضور مدير عام الهيئة الشيخ محمد يوسف الصباح، وذلك ضمن موسم التخضير الذي اطلقته الهيئة للموسم الزراعي الحالي.



وأكد اليوسف ان حملة اليوم - والتي دعت لها الهيئة لتنظيف المرحلة الثانية من مشروع الشهداء - حققت نجاحا كبيرا وإنجازا لجزء واسع من الخطة المسبق وضعها من قبل الهيئة، معلنا انه سيتم استكمال اعمال التنظيف في المشروع خلال حملة أخرى ومن بعدها يتم البدء في عملية الزراعة والتخضير للمشروع. وتوجه اليوسف بالشكر إلى كل المتطوعين الذين شاركوا اليوم في عملية التنظيف وكل من ساهم في انجاحها، مثمنا دورهم المهم والفاعل في دعم مسيرة الهيئة نحو تحقيق هدفها الأهم وتخضير أكبر مساحة ممكنة من وطننا الحبيب.