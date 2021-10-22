استقبل النائب الأول لوزير البيئة والزراعة في جورجيا جيورجي خانيشفيلي ممثلي غرفة الأعمال في آسيا وبلاد الخليج العربي (BCAGC).



بحضور أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي محمد العرادة، ونائب رئيس غرفة التجارة الجورجية لآسيا وبلاد الخليج العربي ديفيد تسيردافا.



وقال جيورجي خانيشفيلي ان المباحثات تناولت إمكانات دعم العلاقات التجارية بين جورجيا ودول التعاون، مؤكدا حرص بلاده على التوسع في الأسواق التي يتم فيها تصدير المنتجات الزراعية.



وأكد أن لجورجيا خبرة جيدة مع دول الخليج في تصدير مختلف المنتجات الزراعية والحيوانية.



وأضاف: «أعتقد أننا سنكون قادرين على زيادة وتحسين العلاقات التجارية مع الكويت».



من ناحيته، أكد العرادة أن جورجيا تتمتع بسوق تجاري حر ذي أسعار مناسبة، وطريق يربط بين الشرق والغرب، مشيرا الى انها النواة الأولى لطريق الحرير.



وقال انه بحث مع المسؤولين في جورجيا إمكانية تنويع بعض الصادرات من جورجيا لدول الخليج، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لمواطني الكويت ودول الخليج العربي بالتملك والاستثمار في الأراضي الزراعية الجورجية، وتمكينهم من صنع تجارة حرة مباشرة تربط جورجيا بدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.