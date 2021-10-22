قامت أول طائرتين من طراز يوروفايتر تايفون متجهة إلى القوات الجوية الكويتية (KAF) بأول رحلاتها في 15 أكتوبر في مطار مصنع ليوناردو كاسيل بالقرب من تورين، في شمال غرب إيطاليا.



وذكر موقع ainonline أنه تم طلاء كلتا الطائرتين بشارة KAF الكاملة، مع شعار سلاح الجو المخفف وعلم كويتي بالألوان الكاملة على الذيل ولكن مع الأرقام التسلسلية التجريبية الإيطالية.



واضاف الموقع أن الاهتمام الكويتي بطائرة يوروفايتر تايفون ظهر في عام 2012 عندما تم نشر زوج من طائرات يوروفايتر تايفون التابعة للقوات الجوية الإيطالية من سرب 4 ° ستورمو في الكويت للتقييم. وتبع ذلك مذكرة تفاهم في سبتمبر 2015 وتم توقيع عقد بقيمة 8.7 مليارات دولار لشراء 28 طائرة مع شركة Finmeccanica (المعروفة حاليا باسم ليوناردو) في أبريل 2016. وشمل ذلك البنية التحتية المرتبطة في قاعدة علي السالم الجوية، والتدريب، والخدمات اللوجستية، وحزمة أولية مدتها ثلاث سنوات.



وبذلك أصبحت الكويت العميل الثامن لمقاتلة يوروفايتر تايفون بعد المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والعميل الثالث في منطقة الخليج.



وبدأ أول تايفون كويتي التجميع النهائي في أكتوبر 2018، وتخرج أول سبعة طيارين كويتيين من دوراتهم التدريبية في سلاح الجو الإيطالي في 5 يوليو 2020. وكان من المقرر أن تستقبل الكويت الدفعة الأولى من طائرات يوروفايتر في الربع الأخير من 2020، وكان من المقرر الانتهاء من عمليات التسليم في عام 2023. وستتم الآن عمليات التسليم الأولى قبل نهاية هذا العام.