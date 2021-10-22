أسامة أبوالسعود



أكد رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام في جمعية بصائر الخيرية سالم الشمري ان الجمعية تسعى سنويا إلى تحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي حددتها منذ انطلاقتها، والتي ركزت على الجانب التعليمي لأهميته في المجتمع، حيث يستخدم في تخفيف معظم التحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمع ككل، ويساعد على فتح الأبواب للعديد من الفرص المهنية، ولذا تدعم الجمعية الدور التعليمي الذي يسهم في تنمية وازدهار المجتمعات ونشر التعليم الوسطي.



وقال الشمري: أهم إنجازات جمعية بصائر في هذا الجانب إنشاء وبناء المدارس والفصول الدراسية وكفالة الطلاب والدعاة، ولله الحمد قامت جمعية بصائر الخيرية بإنشاء 33 مركزا إسلاميا و12 مدرسة في دول متعددة و6 فصول دراسية خلال السنوات الماضية، ومن اهم هذه المدارس التي نفذناها مدرسة بصائر في الشمال السوري تحت مشروع قلم ومشروع منارة لبناء فصول دراسية في افريقيا ومشروع علمهم لسداد ودعم الطلبة من الأسر المتعففة داخل الكويت.



وأضاف الشمري ان من أهم مشاريعها مشروع قلم في قرية بصائر بالشمال السوري حيث تم إطلاق المشروع العام الماضي وفي ايام معدودة تم جمع 25 الف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى بمساحة المدرسة 1000 متر مربع عبارة عن مبنى بطابقين ويتكون من 10 فصول وغرف للمدرسين والاداريين وساحة للمدرسة. وأشار الشمري إلى انه بدأ التشغيل والدراسة في المدرسة بعد الانتهاء من بناء الطابق الاول من المشروع وبدأت الدراسة فعليا هذا العام ولله الحمد وانضم الى المدرسة أكثر من 570 طالبا حتى الآن.



كما ذكر انه يتم الآن التسويق للمرحلة الثانية من المشروع، وباب التبرع مفتوح لأهل الخير.