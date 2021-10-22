قالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ان السلطات السعودية تسلمت رفاة الشهيد نقيب عبد الله سالم سليم القرني (سعودي الجنسية) والذي تم اسره في الغزو العراقي للكويت سنة 1990 وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي ان السلطات السعودية تسلمت رفاة الشهيد القرني الاربعاء الماضي عبر التنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عقب عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الادارة العامة للادلة الجنائية بعد استعادة رفاة الشهيد من العراق عن طريق قواعد بيانات ذوي الأسرى والمفقودين المحفوظة بالجنائية.

وأضافت ان دولة الكويت تتقدم بأحر التعازي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولاسرة الشهيد سائلة الله تعالى له الرحمة والمغفرة الواسعة وأن يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان مستذكرة تضحيات الاسرى والمفقودين من ابناء الخليج الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وامتزجت دماؤهم الزكية بدماء اخوانهم الكويتيين في الدفاع عن ارض الكويت الغالية.