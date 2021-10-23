قال ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، في تصريحات مسجلة خلال مؤتمر بيئي في السعودية اليوم السبت، إن ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع تحركات مكافحة التغير المناخي.

ونقل عن خبراء قولهم إن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26) الذي من المقرر أن يبدأ بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول يجب أن يتضمن مساهمات محددة وطنيا "بخطوط أساس واضحة" وأهدافا للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050.

جاء ذلك خلال كلمة الأمير إلى منتدى مباردة السعودية الخضراء، الذي أعلنت خلاله السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، في وقت سابق اليوم عن استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060.

وقال الأمير تشارلز إن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأوسع نطاقا، والتي تستضيفها الرياض يوم الاثنين، ستساهمان في تسريع التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل.