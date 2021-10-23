لم تتوقع الشرطة في جزيرة صقلية الإيطالية أن يسلمها أحد الأشخاص بطاقة ائتمان مفقودة وتحمل اسم النجم الأمريكي هاريسون فورد.

وكتبت الشرطة على صفحتها على فيسبوك اليوم السبت أن نجم سلسلة أفلام "إنديانا جونز" الذي يشارك حاليا في فيلم يتم تصويره في الجزيرة الإيطالية، فقد بطاقته الائتمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن البطاقة فُقدت أمس الأول الخميس وسلمها شخص ما لقسم الشرطة في منتجع مونديلو الساحلي، في باليرمو.

وقالت الشرطة إنها تمكنت سريعا من إعادتها لفورد الذي تفاجأ وشعر بالارتياح.

ثم نشر سريعا شكرا مرفقا بصورة له مع رجال الشرطة الثلاثة الذين قاموا بإيصال البطاقة.

وبحسب قناة "راي" الإيطالية، يصور فورد 79/ عاما/ أحدث أفلام سلسلة إنديانا جونز في صقلية.