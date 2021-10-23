تفتتح وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اليوم السبت في قصر هشام الأثري في مدينة أريحا في الضفة الغربية إحدى أكبر لوحات الفسيفساء في العالم أمام الجمهور بعد خمس سنوات من العمل في الموقع.

وقال إياد حمدان مدير عام وزارة السياحة والآثار في محافظة أريحا لرويترز "تم الانتهاء من كافة أعمال الحفر والترميم واقامة مظلة على أكبر لوحة فسيفساء متصلة في العالم تبلغ مساحتها 827 متر مربع شكلت جزءا من أرضية قصر هشام".

وأضاف " تتشكل الأرضية من 38 سجادة تشكل معا السجادة الكبيرة التي تظهر فيها العديد من الاشكال الهندسية والنباتات بألوان متعددة".

واوضح حمدان أن مشروع ترميم الأرضية والكشف عنها وعمل مظلة لها تم بتمويل من حكومة اليابان وفق أحدث الأنظمة التي تحافظ على درجة حرارة ورطوبة مناسبة للحفاظ على أرضية الفسيفساء وعدم إلحاق أي ضرر بها نتيجة العوامل البيئية.

وقال " تم عمل ممرات معلقة بحيث تمكن الزوار من التمتع بجمال هذه اللوحة الفنية دون الدوس عليها".

وأضاف "سيتمكن زوار القصر من مشاهدة لوحة فسيفساء تمثل شجرة الحياة فيها غزالان يعيشان بسلام على أطراف هذه الشجرة وأسد يفترس غزالا على الطرف الآخر والتي تشير إلى الحياة بخيرها وشرها".

وذكرت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق ان تكلفة المشروع بلغت 12 مليون دولار.

وبقيت أرضية الفسيفساء في قصر هشام الذي يقع على بعد كيلومترين إلى الشمال من مركز مدينة أريحا التي تعرف أيضا بمدينة القمر مغطاة بالأتربة للحفاظ عليها من العوامل الخارجية.

ويمتد قصر الخليفة هشام على مساحة عدة دونمات ويشير كتيب حول الموقع إلى أن اسم القصر يعود للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك استنادا إلى بعض الدلائل الكتابية الموجودة في الموقع.

وأدرجت منظمة العالم الاسلامي للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) في شهر أغسطس آب الماضي قصر هشام على قائمة التراث التابعة لها.

وتسعى وزارة السياحة والآثار لإدراج مدينة أريحا على قائمة التراث العالمي.