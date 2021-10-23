أشاد ناصر فهد الخاطر، رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، بالصورة المميزة التي شهدها افتتاح ستاد الثمامة المونديالي .

وتم افتتاح ملعب "الثمامة" أمس الجمعة، بمباراة نهائي كأس أمير قطر والتي توج بها السد على حساب الريان بعد فوزه 5 / 4 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 / .1

وقال الخاطر إن قطر قادرة على تنظيم المسابقة بطاقة استيعابية كاملة لكل الملاعب، حتّى في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الخاطر: "السنوات العشر الماضية كانت مهمة في أثناء رحلتنا لتحضيرات كأس العالم، لكننا الآن بصدد مرحلة جديدة في استعداداتنا لاستضافة بطولة كأس العرب 2021 التي تنطلق بعد شهر".

وبسؤاله عن الاستعدادات الصحية في بطولتي كأس العالم وكأس العرب، أكد الخاطر أن بلاده وصلت إلى مستوى عالٍ من التطعيم ضد فيروس كورونا، تجاوز نسبة 85 بالمئة، ولدينا إصابات قليلة للغاية، ما يجعل باستطاعتنا استضافة المباريات بطاقة استيعابية كاملة".

واختتم ناصر الخاطر حديثه بتوجيه تهنئة إلى المنتخبين الدنماركي والألماني بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر :2022 "نبارك للمنتخبين الألماني والدنماركي لتأهلهم إلى كأس العالم، ونبارك لمشجعيهم ونرحب بهم في قطر، ونتمنى أن يبدؤوا من الآن لحجوزات والتجهيزات ليكونوا معنا هنا في 2022".