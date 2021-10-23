فازت الإمارات بتنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج في الفجيرة، واستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج أيضا بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في العام 2022، وذلك بعد تفوق ملف الفجيرة وحصوله على ثقة الجمعية العمومية التي انعقدت في جزيرة رودس باليونان .

ونقلت وكالة أنباء الامارات عن رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج الدكتور عبد الله آل بركت القول إن ملف الفجيرة حظي بثقة جميع المصوتين بعد أن نال موافقة الأغلبية المطلقة لممثلي الدول التي حضرت المناقشات العامة بمشاركة ممثل دولة الإمارات في الاتحاد الدولي الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي اليوناني هاري فوجياكسيس، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وممثلي الدول الأعضاء.

وستكون الإمارات أول دولة عربية وأوسطية تنظم بطولة العالم لحل المسائل الشطرنجية، وتستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إذ لم يسبق أن تم استضافتها سابقا بالمنطقة، وبرغم أن الفجيرة كانت قد استضافت اثنين من الجولات في السنوات 2019 و2020، إلا أنها ستكون المرة الأولى التي ستستضيف فيها البطولة بكامل جولاتها والجمعية العمومية للاتحاد الدولي