أكدت الفنانة المصرية لقاء الخميسي أن مسلسل (أجازة مفتوحة) ، الذي يعرض حاليا ، يناقش أكثر من فكرة بشكل اجتماعي سلس.

ونشرت الشركة المنتجة جزء من إحدى حلقات المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهرت فيه لقاء الخميسي التي تجسد دور "ندى" وهي تجهز ملابسها لمغادرة منزل زوجها شريف منير الذي يطلب منها إرجاء ذلك ولكنها ترفض لأنه لم يعد منزلها وتؤكد على ضرورة الانفصال.

وقامت لقاء الخميسي بنشر صورة لمشهد من المسلسل عبر حسابها وكتبت "تم تفعيل وضع ملكة الدراما"، وأعادت نشر ردود المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تحمست للمسلسل عندما قرأت السيناريو الخاص به، لا سيما مع عدم الشعور بالملل من طول الحلقات والتطورات والأحداث التي يتم طرحها بكل حلقة، مشيرة إلى أن العمل يناقش عدة قضايا مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والعلاقات داخل الأسر والمشكلات التي تحدث، بالإضافة إلى العلاقة بين الآباء والأبناء.

وأشارت إلى أنها تشعر بسعادة كبيرة لرد الفعل عن التجربة حتى الآن، لأن العمل حصل على إشادات عديدة، لافتة إلى تفاعل الجمهور مع حلقات المسلسل.

ونالت لقاء الخميسي إشادات وإعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها فنانة تتميز بتمثيلها الطبيعي البسيط والهادئ، وطالبها البعض بترك زوجها (في المسلسل) والطلاق منه، في حين دعاها آخرون إلى التريث من أجل العشرة والأشياء الجميلة التي كانت بينهما.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول القضايا الزوجية والمشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء.

ويشارك في بطولة المسلسل سميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.