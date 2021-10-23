أعلنت شركة "سبوتيفاي" عن إتاحة الوصول لأداة جديدة لصانعي المحتوى تمكنهم من نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على منصتها.

وأوضحت الشركة - وفق موقع "تيك كرانش" التقني - أن الأداة الجديدة ستتوفر من خلال منصة إنشاء المحتوى "أنكور" (Anchor).

وأشار الموقع التقني إلى أن "سبوتيفاي" كانت قد أطلقت خدمة نشر المحتوى المصور العام الماضي لكن لعدد محدود من صانعي المحتوى، تضمنت المحتوى الذي تنتجه "سبوتيفاي" والمحتوى الحصري للمنصة، ولكن لم تكن هناك طريقة لأي منشئ محتوى لنشر مقاطعه على المنصة.

وأوضح أنه باستخدام Anchor ، سيتمكن صانعو المحتوى من تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من خلال حساباتهم، بالطريقة نفسها التي يستخدمونها لتحميل المحتوى الصوتي.

وأشار إلى أن منشئي المحتوى سيتمكنون من تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بهم من خلال استخدام الاشتراكات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن طرح الميزة الجديدة سيتم تدريجيا، ما يعني ضرورة أن يسجل صانعي المحتوى المهتمين في قائمة انتظار للحصول عليها.