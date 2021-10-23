أعلنت سنغافورة أنه لن يتم السماح سوى للأشخاص المطعمين بالكامل أو من تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا بدخول أماكن العمل اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل ، بينما سوف يتحتم على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أن تكون نتائج الإختبارات التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا سلبية قبل أن يسمح لهم بالدخول.

وقالت الحكومة في بيان اليوم السبت: "الموظفون غير الملقحين لن يُسمح لهم بالعودة إلى مكان العمل إلا إذا جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لكوفيد19- قبل عودتهم لأماكن العمل وسوف يتعين عليهم دفع تكاليف تلك الاختبارات"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن شروط الاختبارات سوف تطبق أيضا على الأشخاص غير المؤهلين طبيا لتلقي اللقاحات والنساء الحوامل.

والأشخاص الذين تعافوا من كوفيد19- خلال الـ270 يوما الماضية من ضمن الفئة المسموح لها بالدخول.