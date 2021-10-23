أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالكتب المتميزة التي أصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال عام 2021، سواء من حيث الكم أو الكيف، والقضايا التي تتناولها هذه الكتب، منوها بدور الدكتور عبدالرحمن العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وجهوده في هذا الإنجاز الكبير، وفي تعزيز جهود الدول الأعضاء بالمكتب في تطوير منظوماتها التعليمية.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن الدكتور المالك شارك في تدشين إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج في مقر المكتب بالرياض، تلبية لدعوة من الدكتور العاصمي، الذي أشار إلى أن المكتب يتيح هذه الإصدارات الجديدة وغيرها على موقعه الرسمي، والمنصات الخاصة بالمكتب، حيث تتوفر ملخصات لمحتويات الكتب، وإمكانية لشرائها عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف البيان بأن الكتب الجديدة التي أصدرها المكتب خلال عام 2021 تتضمن عناوين متميزة، منها: التوجهات المسؤولة عن تشكيل العالم في عام 2019، والتعليم في دول الخليج: نحو تنمية مستدامة، والأهداف الجريئة للتعليم: كيف تطور الحكومات أهداف الأنظمة التعليمية، والمشكلات والحلول في الصف المدرسي: التعامل مع أصل المشكلات الأكاديمية والسلوكية، واصنع وتعلم وانجح: بناء ثقافة الإبداع في مدرستك، والتدريس القائم على المشروعات: كيفية بناء تجارب تعليمية تشاركية فعالة، والقوى الخفية في عقل المراهق: استراتيجيات لتدريس طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوي، والمواطنة الرقمية: تمكين الطلاب من الدخول في المجتمعات الإلكترونية، ومعرفة كيفية التقييم للمعلمين في عجالة، وتدريس الذكاء الاصطناعي: استكشاف آفاق جديدة للتعلم.

يُذكر أن مكتب التربية العربي لدول الخليج أطلق في شهر أغسطس عام 2021 مبادرة لإتاحة جميع إصداراته التعليمية والداعمة لكل التربويين والمعنيين والجهات التعليمية إلكترونيا وورقيا، لتكون في متناول قطاع التعليم والباحثين، بما يحقق غاياته المهنية في دعم المعرفة التربوية.