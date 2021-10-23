ذكر موقع "تيك كرانش" التقني أن شركة أبل الأمريكية ستطلب من موظفيها غير الملقحين ضد فيروس كورونا، عمل اختبار يومي للعمل في مقراتها.

وأوضح الموقع أن الشركة طلبت من موظفيها في سبتمبر الماضي الكشف عن حالتهم بالنسبة للتطعيم سواء كانوا تلقوا اللقاح كاملا أو جرعة واحدة أو لم يتلقوه، مضيفا أن الموظفين الذين رفضوا الكشف عن حالتهم سيكونون مطالبين كذلك بإجراء اختبار يومي، فيما سيكتفي الموظفون الملقحون باختبار واحد أسبوعيا.

وبالنسبة للعاملين في متاجر التجزئة الخاصة بالشركة، فإن غير الملقحين منهم سيكونون مطالبين بالخضوع لاختبارين أسبوعيا.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن الشركة الأمريكية أمهلت موظفيها حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري للكشف عن حالتهم الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا من عدمه، حتى تتمكن من تنفيذ هذه القواعد بدءا من الأول من نوفمبر المقبل.