شهد موقع محطة دوكوفاني للطاقة النووية في جمهورية التشيك أول حصاد لمحصول العنب.

وقالت الشركة القائمة على تشغيل الحقل إنه تم جني حوالي 700 كيلومتر من عنب راين ريسلينج وساوفيجنون بلانك.

ويقع الحقل أسفل أبراج التبريد مباشرة، ولكن خارج المنطقة الأمنية للمفاعل، والمحاطة بالسياج جنوب غربي مدينة برنو، ويمكن للسياح زيارتها.

وتشتهر منطقة جنوب مورافيا، حيث تقع محطة الطاقة النووية، بزراعات العنب.

ويعتبر نشطاء البيئة أن محطة الطاقة النووية، التي يزيد عمرها عن ثلاثة عقود، قد عفا عليها الزمن، وصارت تمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.

وتحتوي المحطة على أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط، وتعتزم جمهورية التشيك، على المدى الطويل، إقامة وحدة جديدة للطاقة النووية بالموقع.