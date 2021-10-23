أعلنت نجمة التنس الأسترالية أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم اليوم السبت أنها لن تدافع عن لقب البطولة الختامية للموسم ولن تشارك في أي منافسات خلال الفترة المتبقية من الموسم، بسبب قيود الحجر الصحي في أستراليا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت بارتي 25/ عاما/، التي قضت أسبوعين في الحجر الصحي ببلادها بعد العودة من المشاركة ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في أيلول/سبتمبر الماضي، إنها ليست مستعدة لأن تعرض للخطر استعداداتها لشهر كانون ثان/يناير الذي تنطلق فيه بطولة أستراليا المفتوحة.

وأضافت بارتي في بيان أصدرته اليوم السبت ونشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"أردت أن أبلغ الجميع بأنني لن أنافس في أي بطولات أخرى خلال 2021، بما في ذلك البطولة الختامية للموسم المقررة في المكسيك."

وتابعت :"كان قرارا صعبا لكنني بحاجة إلى منح الأولوية لجسدي وعملية التعافي بعد موسم 2021 والتركيز على قضاء أقوى فترة تحضيرية ممكنة للمنافسات المقررة في أستراليا."

وأوضحت :"في ظل التحديات القائمة فيما يتعلق بالعودة إلى كوينزلاند ومتطلبات الحجر الصحي، فإنني لست مستعدة للتنازل عن استعداداتي لشهر (كانون ثان) يناير. أتمنى لفريق الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات وجميع اللاعبات التوفيق في تقديم بطولة ختامية ناجحة وكذلك تحقيق النجاح في بقية منافسات الموسم."

وأضافت :"تركيزي منصب الآن على المنافسات المقررة في أستراليا وتقديم كل ما لدي من أجل الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة. لا أطيق انتظار اللعب في بلادي مجددا."

وأحرزت بارتي أول لقب لها على مستوى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عبر بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2019 ثم توجت بلقب بطولة ويمبلدون هذا العام.