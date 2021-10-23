سجلت اليونان تراجعا في معدل البطالة، في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين المسجلين، 935 ألفا و301 شخص، من بينهم 574 ألف و262(40ر61%)، عاطلون عن العمل، على المدى الطويل، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم السبت.

وذكرت منظمة "القوى العاملة" هذا الأسبوع أن الرجال شكلوا 36ر34% من العاطلين المسجلين والنساء، 64ر65% .

وبلغ عدد العاطلين المسجلين، الذين لا يبحثون عن وظائف، إجمالي 11 ألف و991، في أيلول/سبتمبر الماضي، من بينهم 39ر35%، رجال و61ر64 نساء.

وبلغ عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بطالة 137 ألفا و197، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتراجع عدد العاطلين المسجلين 96ر4%، مقارنة بشهر آب/أغسطس 2021، بينما بالمقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2020، تراجع عدد العاطلين المسجلين 07ر8%.