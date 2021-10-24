نفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تسجيل مصري بالهيئة واستخراج أوراق رسمية وصرف مزايا مالية له، مؤكدة أن الخبر غير صحيح نهائيا.



وأكدت أنها تقوم بصرف المميزات الممنوحة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة للمواطنين الكويتيين الذين يعاملون معاملة الكويتيين بقرار من وزير الداخلية فقط، وذلك حسب ما هو وارد بنص المادة 2 من القانون سالف الذكر.



وتابعت: أما غير الكويتيين فيتم إصدار شهادة إثبات اعاقة وهوية اعاقة فقط دون الاستفادة من أي ميزة.