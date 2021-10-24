محمد راتب

كشف رئيس لجنة المشتريات في جمعية الوفرة السكنية التعاونية سليمان ظاهر الرشيدي عن تحقيق 40 ألف دينار مبيعات في اليوم الأول لمهرجان أكتوبر الذي انطلق 20 الجاري ويستمر حتى 30 منه بتخفيضات وصلت إلى 70%.

وأشار الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الانطلاقة كانت مميزة، حيث حرص المستهلكون على الحضور في اليوم الأول للحصول على المنتجات والسلع بأرخص الأسعار، وشراء كميات وافرة منها، مبينا أنه تم الاتفاق مع الشركات على ضمان عدم نفاد منتجاتها وتأمين كميات كبيرة منها لتلبية الاحتياجات كلها، لافتا الى حرص مجلس الإدارة على اعتماد الأصناف وفق احتياجات المستهلكين والتواصل مع كبرى الشركات الموردة والرائدة في المجالين الغذائي والاستهلاكي لتقديم تخفيضات ملائمة للتطلعات شملت 300 صنف ومنتج.

وزاد: حريصون على إطلاق المهرجانات بشكل دوري ومنظم وتقديم العروض الدائمة والوقوف على تطلعات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المركز المالي من خلال زيادة المبيعات.