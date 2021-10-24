محمد راتب

أعلــن رئيــس لجنــة المشتريات في جمعية الفنطاس التعاونية عويس السبيعي عن انطلاق مهرجان تخفيضات أكتوبر غدا الاثنين، وذلك على تشكيلة واسعة من السلع الأساسية والاستهلاكية بنسبة تصل إلى أكثر من 60% لعموم المستهلكين.



وبين السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» أن المهرجان مستمر حتى 30 الجاري مع توافر المنتجات دون انقطاع، حيث جرى التواصل مع الشركات لتوفير منتجاتها بكميات كبيرة، وضمان عدم انقطاعها، موضحا أنه تم التحضير لهذا الحدث التسويقي بما يتوافق مع تطلعات المساهمين والمستهلكين وتلبية احتياجاتهم.



وأضاف: قمنا خلال اختيار الأصناف باعتماد المنتجات ذات الجودة العالية والأكثر طلبا واستهلاكا خلال الفترة الماضية، بحيث يلبي المهرجان تطلعات رواده في توفير سلع بجودة عالية وسعر مميز، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة دأب على إطلاق المهرجانات التسويقية في نهاية الشهر بالتزامن مع حصول الموظفين على رواتبهم وإمكانية الشراء بكميات وافرة.



وأوضح أنه يتزامن مع المهرجان أقوى العروض في لوازم العائلة والمنتجات الزراعية، إلى جانب عروض العودة إلى المدارس، مبينا أن مجلس الإدارة حريص على تنظيم المهرجانات وتنوعها وتقديم العروض والتخفيضات المميزة بين الفترة والأخرى، لتنشيط حركة المبيعات وتحريك السلع في الأسواق وضمان تقديم خدمات تسويقية جيدة.