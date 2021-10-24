أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على أن مبادرتي المملكة العربية السعودية (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) ستحققان نقلة نوعية في منظومة التغير المناخي بالمنطقة.



وأشاد الفارس في تصريح لـ «كونا» بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتقديم المبادرتين، واصفا مثل هذه المبادرات بأنها تعد نموذجا يحتذى به.



وأضاف على هامش افتتاح النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة (السعودية الخضراء) في (الرياض): «سنساهم فيها ونحن نمد ايدينا لإخواننا في المملكة لمشاركتهم في هذه المبادرة وفي كل المبادرات على مستوى التخضير أو استخدام الطاقات المتجددة واستخدام طاقة الهيدروجين كتكنولوجيا حديثة».



وأضاف: «ستكون لنا مقابلات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان للتباحث معه بشأن هذه المبادرات التي سيكون لنا فيها دور ومشاركة لدعم المملكة والاستفادة من الخبرات السعودية»، لافتا إلى ان اي نجاح سعودي نجاح لنا في الكويت. وأعرب الفارس عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشباب السعودي الذي وضع هذه المبادرة على خارطة الطريق التي ستكون مستقبلهم.



وتشارك الكويت في المنتدى بوفد يضم وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والمدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد، ووكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم.