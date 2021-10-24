

لماذا نجد صعوبة في الاستيقاظ صباحاً في الشتاء؟



تكون فترات الصباح الشتوية أكثر برودة وأكثر قتامة من نظيراتها في الصيف، ما يجعل الخروج من السرير تحديا للبعض إلى حد ما.



ويسهم الطقس وانخفاض درجة الحرارة، جزئيا، في ارتفاع هذه الصعوبة لاستقبال اليوم حيث يحدث تغيير رئيسي في أجسامنا عبر إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يمكن أن يلعب دورا في جعل الصباح الأكثر برودة أكثر صعوبة في بدئه.



والميلاتونين هرمون طبيعي يساعد على التحكم في أنماط نومك. ويتم إنتاج الهرمون من الغدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة النوم والاستيقاظ.



ففي أشهر الشتاء، حيث تصبح الأيام أقصر والليالي تطول، قد يبدأ بعض الناس في إنتاج المزيد من الميلاتونين نتيجة لذلك. وهذا يمكن أن يجعلهم يشعرون بالنعاس في كثير من الأحيان ويجعل من الصعب عليهم النهوض من السرير في الصباح المظلم.



وتشير بعض الأبحاث أيضا إلى أن إنتاج الميلاتونين في فصل الشتاء يمكن أن يكون مرتبطا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، الذي يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من مزاج متدن أو علامات الاكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء.



وتشمل الأعراض الرئيسية للاضطراب العاطفي الموسمي، الشعور بالتعب، إلى جانب اشتهاء الأطعمة السكرية أو الإفراط في تناول الطعام.

عن «نوفوستي»