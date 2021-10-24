عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أولى حصصه التدريبية مساء اليوم في طشقند بعدما وصل أمس في ساعة متأخرة إلى أوزبكستان، وذلك للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بنغلاديش والسعودية وأوزبكستان الى جانب الازرق.



وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس قد اختار 24 لاعبا لهذه المهمة، وسيتم استبعاد لاعب واحد قبل المباراة بيوم وذلك لأن اللائحة توجب تسجيل 23 لاعبا فقط.



واللاعبون هم: خالد العجاجي، عبدالرحمن الفضلي، حمد القلاف، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، عبدالعزيز ناجي، سلطان الفرج، يوسف الرشيدي، عبدالرحمن فهد كميل، خالد صباح، يوسف الحقان، راشد الدوسري، عيدالرشيدي، علي عبدالرسول، بندر السلامة، حسين اشكناني، فهد زياد، عبدالله الجزاف، ناصر فالح، عثمان الشمري، طلال القيسي، جاسم عتيق، سليمان البوص، فواز المبيلش.



وشهدت القائمة تواجد بندر السلامة وناصر فالح وخالد صباح، حيث كان يعاني بندر من إصابة عضلية لكنه تعافى منها بعد أن تلقى العلاج في مستشفى سبيتار بقطر، وكذلك فالح الذي عانى من خلع في الكتف لكنه تعافى ايضا في ذات المستشفى، فيما سيقرر الجهاز الطبي مشاركة صباح من عدمها في التدريبات أو المباراة الأولى وذلك لإصابته بتمزق في العضلة الضامة إلا أنه تعافى منها بشكل كبير ويبقى القرار النهائي بيد الجهاز الطبي من خلال مراقبة حركته في التدريبات.



إلى ذلك، سيحرص الجهاز الفني على التدريب في فترة الظهيرة وتحديدا في الـ12 ظهرا بتوقيت طشقند الـ10 صباحا بتوقيت الكويت لأن الجولتين الأولى والثانية أمام بنغلاديش والسعودية يومي 27 و30 الجاري تواليا ستقامان في نفس التوقيت، فيما ستكون مواجهة أوزبكستان الأخيرة في الـ3 عصرا بتوقيت طشقند والـ1 ظهرا بالتوقيت المحلي.