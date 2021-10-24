يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق كرة الصالات بنادي القادسية عيسى فلاح سعادته بتتويج «الأصفر» بلقب كأس الاتحاد للموسم 2020 /2021 بعد تغلبه على السالمية 7-3 في المباراة النهائية التي جرت الخميس الماضي بحضور وبرعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر.



وأضاف فلاح لـ «الأنباء»، أن التتويج بلقب الكأس للمرة السابعة في تاريخ القادسية لم يأت من فراغ وجاء بفضل جهود اللاعبين وإدارة النادي والأجهزة المعاونة للفريق، مشيرا إلى أن دعم الجمهور «القدساوي» في النهائي أعطى الكثير من الحماس في نفوس اللاعبين، موضحا أن هذا هو مكان القادسية الطبيعي في كرة الصالات وهو دائما ما يكون منافسا على الألقاب ولا يخرج عن دائرة المنافسة بسهولة، إذ كان «الأصفر» منافسا على لقب الدوري وفقده في الأمتار الأخيرة، وقد عوضنا هذا الأمر بخطف لقب الكأس.



وكشف مدرب القادسية عن أن طموحه واللاعبين حاليا يتوجه صوب بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد الذي سيشهد منافسة قوية من الأندية الثمانية المشاركة بعد عودة النصر للمشاركة واستقطابه مدربا ومحترفين أجانب، كما تقدم بالشكر لإدارة القادسية والجماهير على دعمهم للاعبين بشكل خاص والفريق بشكل عام، وشكر كذلك إدارة الاتحاد على توفيرها مكافأة مالية قدرها 6 الآف دينار لبطل الكأس و3 الآف دينار للوصيف وهي خطوة تطبق للمرة الأولى ونتمنى استمرارها وزيادتها في المستقبل.