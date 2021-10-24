تنطلق اليوم بطولة الخليج للاسكواش لفئتي تحت 19 و15 سنة على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح بمنطقة جنوب السرة، وذلك بمشاركة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان الى جانب الكويت. وستبدأ البطولة بمباريات الفردي في العاشرة صباحا، فيما تقام المباريات في الفترة المسائية في الخامسة مساء، وستمتد بطولة الفردي ليومين على أن تبدأ منافسات الفرق الثلاثاء المقبل.



هذا، وقد اكتمل وصول جميع الوفود مساء امس، وأجرت اللجنة الفنية برئاسة رئيس اتحاد الاسكواش وليد الصميعي اجتماعها في وقت متأخر بحضور الأجهزة الفنية للفرق المشاركة، وأجريت قرعة الفردي، وتم وضع جدول المباريات.



وخصصت امس اللجنة الفنية ملعبين لكل منتخب للتدريب والتعود على أرضية الملعب قبل بدء المباريات بشكل رسمي.



وكان الجهاز الفني لمنتخبات الكويت قد اختار اللاعبين للمراحل الأربع بعد اجراء تصفيات بين جميع اللاعبين لكل فئة على حدة، وسيمثل العمومي اللاعبون: عبدالله المزين، وعمار التميمي، وعلي الرامزي ومحمد التركي.



ويعتبر الأزرق الكبير المرشح الأبرز لإحراز ذهبية الفرق، فيما اختار الجهاز الفني لفرق المراحل السنية اللاعبين: حسين الزعتري، وعبدالرحمن الهاشم، وسعد سويد، وعبدالرحمن المغربي، وعبدالله الصراف، وعبدالرحمن الصانع، ومهدي أسامة وعبدالرحمن الكندري.



ويتكون الجهاز الفني من كل من أحمد عبدالعال وماجد خان واحمد السيد، وقد انتظم لاعبو المراحل السنية في معسكر داخلي قبيل البطولة فيما استعد الفريق الاول بمعسكر خارجي في القاهرة.



من جانبه، اكد رئيس لجنة المنتخبات فايز المطيري أن الهدف الرئيسي لجميع منتخبات الكويت هو المنافسة على المركز الأول وإحراز اللقب، مبينا أن المنافسة ستكون صعبة لاسيما بعد تطور اللعبة لدى المنتخبات الخليجية التي تهدف لنيل الميداليات الملونة.



وأعرب المطيري عن سعادته لعودة البطولات الخليجية بعد توقف طويل نتيجة للأوضاع الصحية التي اجتاحت العالم متمنيا التوفيق للجميع.