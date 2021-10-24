أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات القرار رقم 188 لسنة 2021، بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية، وذلك لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية مع ضرورة الالتزام بكل الشروط والمعايير والضوابط المحددة بكراسة الضوابط والشروط المنشورة في موقع الهيئة الرسمي.



وأضح القرار الذي سينشر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أنه سيتم التقديم من قبل الشركة للحصول على ترخيص التشغيل فور الانتهاء من عملية الإنشاء وفق الضوابط المنشورة في موقع الهيئة والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وبعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالدولة.