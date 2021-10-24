أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن طرح ممارسة رقم (و.ت.ت.6-2021/2022) بشأن توريد نظام إلكتروني لإدارة المراسلات وأرشفة الوثائق، وذلك طبقا للمواصفات الواردة في وثائق الممارسة، والتي يمكن الحصول عليها بمقر الوحدة في برج كامكو إنفست - الدور 20، مقابل رسم قدره 75 دينارا للنسخة الواحدة غير قابلة للرد بشكل شيك مصدق، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى الخميس 11/11/2021 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاء هو الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 11/11/2021، وتوضح أظرف العطاءات الخاصة بالشركات في المكان المخصص لدى مراقبة الشؤون المالية.



وأوضحت الوحدة أنه سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021 في تمام الساعة 11 صباحا بمقر الوحدة.



وتسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف. هذا، وتبلغ الكفالة الأولية 2% من قيمة العطاء، على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم وحدة تنظيم التأمين.