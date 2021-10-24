شريف حمدي



شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي بلغت قرابة 8 مليارات دينار ببلوغها مع نهاية تعاملات أخر جلسة تداول 40.1 مليار دينار ارتفاعا من 32 مليارا في نهاية العام الماضي.



وبدا جليا منذ بداية تعاملات 2021 أن المتعاملين أصبحوا أكثر تركيزا على اقتناء الأسهم القيادية التي تشهد ولاتزال زخما من قبل شرائح متعددة سواء صناديق ومحافظ استثمارية أو أفراد من المحليين والأجانب، وهو ما ساهم في هذه القفزة على مستوى القيمة السوقية لبورصة الكويت.



وتبين من خلال رصد لـ «الأنباء» أن 10 شركات مدرجة استأثرت بنحو 66.5% من القيمة السوقية، بإجمالي 27.3 مليار دينار، كما أظهر الرصد ما يلي:



٭ ضمت قائمة الـ 10 شركات الأعلى قيمة سوقية منذ بداية العام الحالي 7 بنوك.



٭ جاء «بيتك» بصدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية بإجمالي 6.9 مليارات دينار تشكل 16.8% من إجمالي قيمة سوق الأسهم الكويتي.



٭ حل ثانيا «الوطني» بقيمة 6.8 مليارات دينار تشكل 16.6% من الإجمالي.



٭ في المرتبة الثالثة، حل بنك أهلي متحد البحرين بقيمة سوقية 2.9 مليار دينار تشكل 7.2% من الإجمالي.



٭ بالمرتبة الرابعة جاءت شركة زين بقيمة سوقية 2.6 مليار دينار تمثل 6.3% من إجمالي القيمة.



٭ خامسا، جاء بنك بوبيان بإجمالي قيمة سوقية 2.5 مليار دينار تمثل 5.9% من القيمة.



٭ بالمرتبة السادسة، حلت شركة اجيليتي بقيمة 2.2 مليار دينار بنسبة 5.3%.



٭ من المرتبة السابعة إلى العاشرة، حل البنك التجاري بقيمة سوقية 996 مليون دينار بنسبة 2.4%، ثم شركة المباني بقيمة 906 ملايين دينار بنسبة 2.2%، ثم الأهلي المتحد بـ 775 مليون دينار بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى الخليج بـ 731 مليون دينار تشكل 1.8% من إجمالي القيمة السوقية.



٭ تشكل أسهم السوق الأول وعددها 25 شركة 74.5% من إجمالي القيمة البالغة 30.7 مليار دينار.