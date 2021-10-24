عادل الشنان



علمــــت «الأنبــــاء» من مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصدرت كتابي إنذار للمتعهدين بإنجاز مشاريع في مدينة غرب عبدالله المبارك السكنية بسبب تأخير انجاز الأعمال وفق الجدول الزمني والمدة التعاقدية المتفق عليها.



وقالت المصادر إن الكتاب الأول تم توجيهه لمتعهد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في القطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي بتاريخ 30 أغسطس 2020 وما زال المشروع متأخرا، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية للأعمال 88.80‎‎% ومن المتوقع ان يتم استلام الأعمال مبدئيا في نهاية شهر نوفمبر المقبل علما ان المدة التعاقدية للمشروع قد انتهت بتاريخ 27 مايو 2020 الماضي.



أما الانذار الثاني فتم توجيهه لمتعهد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 5 خزانات أرضية سعة 500 ألف جالون وعدد 2 خزان ارضي سعة 250 ألف جالون وعدد 6 آبار مياه جوفية، وتم توجيه الإنذار بتاريخي 6 و15 يونيو 2020 علما بأن نسبة الانجاز الكلية والفعلية لأعمال المشروع هي 63.10‎‎% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعني أن نسبة التأخير الفعلية هي 36.90‎‎% رغم أن المشروع حصل على تمديد لفترة الأعمال حتى تاريخ 9 سبتمبر 2021 الماضي وما زال متأخرا، ومن المتوقع أن يتم استلامه مبدئيا بتاريخ 10 مارس 2022.